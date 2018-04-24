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Melisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) yaşamını yitirdi, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Melisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuş

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin) , (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) yaşamını yitirdi, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Ayşe Balcı’nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ çekimi yapıldığı sırada dereye girdiği ve bu sırada akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan Deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı, sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘meydan okuyorum’ paylaşımı yapmak istedi. Dere kenarına Balcı, arkadaşlarının 'yapma' demelerine rağmen kendini suya bıraktı. Suda çırpınmaya başlayan Balcı akıntıya kapıldı. Bu sırada çekim yapan Melisa Kazan arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada o da akıntıya kapıldı. Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise arkadaşını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti.
Genç kızın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi Melisa Kazan'ın cesedi ise olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayşe Balcı'nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için ‘meydan okuyorum’ paylaşımı yaptığı sırada girdiği derede akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Balcı'nın suya girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Melisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuşMelisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuşMelisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuşMelisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuş

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