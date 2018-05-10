HABER

Memduh Boydak, FETÖ sanığı eşini savundu: Hiçbir örgütle alakası yok

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak, "Bank Asya'ya örgütsel talimatla para yatırmadım. Eşim, bankanın yolunu bilmez. Karımın kesinlikle hiçbir örgütle alakası yok" dedi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Eşine iftira atıldığını savunan Memduh Boydak, "Karımın kesinlikle hiçbir örgütle alakası yok. Ona bu iftirayı atanlar, sokakta görseler tanımazlar. İddia edilen paraları ben yatırdım. Meral, bankanın yolunu bile bilmez. Çocuklarım için de para yatırdım" dedi.
Örgütsel talimatla para yatırmadığını öne süren Boydak, "Faizsiz bankacılık yapan bir bankanın batmasını ve zora düşmesini önlemek için para yatırdım. Örgütsel bir çağrı ya da talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Banka nezdinde hesapların açılması için imzaları ben attım. Eşimin bu durumdan haberi yoktu" diye konuştu.
Tutuksuz sanık Meral Boydak ise "5 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Söz konusu paraları yatırmadım. Bilgim yoktu" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Meral Boydak'ın mevcut durumunun devamına karar verdi. Gizli tanığın kapalı oturumda dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşma, 4 Eylül'e ertelendi.

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklamasıMuharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması
Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktıFurkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.