Memleketlerine tatile giderken kazade ölen gelin-görümce toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- İSTANBUL'dan tatil için memleketleri Zonguldak'a giderken Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Zehra Akdemir (61) ve Ayşe Koç (42), memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için memleketleri Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'ne giden Erdal Koç yönetimindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Erdal Koç'un yanı sıra eşi Ayşe Koç, ablası Zehra Akdemir, çocukları Safiye Koç ve Kudret Erkin Koç yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Yakınları tarafından cenazeleri alınan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir için memleketleri Gelik beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Ayiçi Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve ailenin yakınları katıldı. Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, cenaze namazı sonrası aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



