Memur, kamyonun çarpması sonucu öldü

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde memur Metin Karlık, yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Taşköprü'nün Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Metin Karlık, otomobilini park ettikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Karlık'a bu sırada İlker Özcan yönetimindeki 57 DV 820 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Metin Karlık yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Karlık'ın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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