HABER

Memur, odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur Sefa Türk (29), Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki odasında ölü bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur Sefa Türk'e 4 gündür ulaşamayan ailesi ve mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis, ilk önce Türk'ün evine gitti ancak sonuç alamadı. Polisin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu, Sefa Türk'ün cansız bedeni, İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki odasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.