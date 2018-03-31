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Memurların bıçak da çekilen tartışması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 memurun kurum bahçesinde bıçak da çekilen tartışması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Memurların bıçak da çekilen tartışması kamerada

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 memurun kurum bahçesinde bıçak da çekilen tartışması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası önünde geçen 23 Mart'ta meydana gelen olayda, E.E. adlı memur, kurum bahçesinde bir arkadaşı ile yürüyen ve daha önce bahçe düzenlemesi konusunda tartıştığı A.D.'yi, arkasından giderek durdurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, belinden bıçak çıkaran E.E., durdurduğu A.D. ile tartıştı. Biri koltuk değnekli olan memurlar araya girerek, E.E. ile A.D. arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi.
Kendisine bıçak çekilen A.D.'nin, olayın ardından polis merkezine giderek E.E.'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.

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Memurların bıçak da çekilen tartışması kameradaMemurların bıçak da çekilen tartışması kameradaMemurların bıçak da çekilen tartışması kamerada

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