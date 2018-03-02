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Menbiç’te köylüler terör örgütü PKK’yı kovdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu.Suriye’nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırdı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırarak teröristleri kovdu.
Suriye’nin Halep kenti Menbiç bölgesinde köylüler, terör örgütü PKK’nın kontrol noktalarına saldırdı. Köylüler, bölgeden PKK’lı teröristleri kovdu.

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