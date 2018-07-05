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Menbiç'te yürüyüş sırasında patlama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

PATLAMADA YARALANANLARIN SAYISI 22'YE YÜKSELDİ Suriye'nin kuzey batısındaki Menbiç kentinde düzenlenen yürüyüş sırasında meydana gelen patalmada, 1 sivil yaşamını yitirirken, yaralananların sayısının da 22'ye çıktığı belirtildi.

PATLAMADA YARALANANLARIN SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Suriye'nin kuzey batısındaki Menbiç kentinde düzenlenen yürüyüş sırasında meydana gelen patalmada, 1 sivil yaşamını yitirirken, yaralananların sayısının da 22'ye çıktığı belirtildi.
Menbiç'teki El-Heye okulu yakınlarında meydana gelen patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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