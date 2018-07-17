Menderes'te 2 dönüm zeytinlik yandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Bugün öğle saatlerinde, Ataköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlikten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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