Mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan 81 kişi hakkında işlem yapıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yaya ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan 81 kişi hakkında işlem yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ay içinde yapılan çalışmalarda ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 11 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan işlem yapıldı.
Ayrıca 23 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılırken, 18 yaşından büyük 47 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir başka çalışmada ise “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” adı altında ili merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 344 kişi sorgulandı, 8 şahsa adli/idari işlem yapıldı. 14 okul servis aracı/sivil araç denetlenirken, 133 umuma açık işyeri/park bahçe/metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 11 işyerine işlem yapılırken, uygulamalarda 124 paket kaçak sigara ile 2.750 kg tütüne el konulmuştur.
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