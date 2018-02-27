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Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp taciz etmek isteyen 2 kişiden biri linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki K.S. bulvarda kırmızı ışıkta duran araçlardakilere mendil satmaya başladı. Bu sırada yanına gelen Adil E. (20) kız çocuğuna "sana 5 lira vereyim yıkık eve gidelim orada birlikte olalım" dedi. Bunun üzerine kız çocuğu korkup bağırdı. Kızın bağırması üzerine olay yerine yakınları geldi. Adil E. yanındaki 17 yaşındaki S.E. ile kaçmaya başladı. Adil E. kızın yakınları tarafından yakalanıp darp edildi. Bu arada, çevredeki vatandaşlar da olayı polise bildirdi.

KAÇAN ARKADAŞI YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Adil E.'yi linç edilmekten kurtararak polis merkezine götürdü. Olayı öğrenen K.S.'nin annesi de hemen olay yerine gelip kızıyla birlikte polis merkezine gitti. Kız çocuğunun polis merkezine gelen yakınları da olaya tepki gösterdi. Bu arada, polis Adil E.'nin kaçan arkadaşı S.E.'yi de kısa sürede yakaladı.

KÜÇÜK KIZA PARA TEKLİF ETTİ!

Kız çocuğu K.S. ile zanlı S.E. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. K.S.'nin yaşı küçük olduğu için ifadesi alınamayacağından psikolog olayın anlaşılması için çocukla sohbet etti. Sohbet sırasında K.S.'nin mendil satarken Adil E.'nin yanın geldiğini kendisine 5 lira teklif ettiğini buna karşılıkta yıkık eve gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Adil E. ise ifadesinde kızdan 5 lira vererek mendil satın almak istediğini yanlış anlaşıldığını söylediğini ileri sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Kızın yakınları ise zanlılara tepki göstererek onların kendilerine verilmesini istedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
10 yaşında küçük bir çocuğun eline mendil verip çalıştıran aileyede işlem yapacaksın
tmm olayın bu tarafı doğru. diğer yöne bakalım. 10 yaşında kız çocuğu okulda olması gerekirken mendil sattırılıyor. bu yönden de bakalım. ailesi de suç işliyor.
beyinsiz yetkililer çocukların mendil satmasına izin veriyor.zabıtalar ne iş yapar..herkes işini yapsın,,diyeceğim ama,saltanat havasından vazgeçen yok ki...reziller..
devlette şaşırdı ne yapacağını engellese millet ayaklaniyor engellemese hırlıyor.
yeni türkiye durmak yok yola devammmı :)
bugün kimin eline bu fırsat geçse o haltı yer kimisi duygusunı bastırır kimisi nefsine hakim olur ancak bu sapkın duygular herkeste vardır kızlarımızı korumaktan başka çaremiz yok her insan potansiyel sapıktır
ne Adana'mı dedin. şaşırdık mı hayır.....
Cocugun elıne mendıl verıp , böyle sapıkların tacızıne ugramasına sebep olan aıleye ne demeli acaba. Cocuklar gelecegımızdır ve olması gereken yer sokak degıl okuldur.
küçücük kızını tehlikeye atıp,evde keyfine bakan annesi olacak kadını da içeri atın.
beyler bırakın ayleyi suçlamayı..hayatınızda hiç ekmek yok diye sofradan aç kalktığınız oldumu..veya sabahleyin soba yanmadığı için anneniz çoraplarınızı sırf siz üşümeyesiniz diye yatağın içinde giydirdiği oldumu..biraz hayata karşınızdakinin gözüylede bakın..neymiş 10 yaşındaki çocuğa mendil sattırılıyormuşta ailede suçluymuş..önce bi etrafınıza bakında yolda dalgın dalgın yürüyen bi komşunuza selam verip halını hatrını sormayı öğreninde ondan sonra burda laf edin..
ne olacak bu adananın hali
akp Türkiye'si günlüklerinden yenisi şaşırdık mı? Asla.
at eşek eti adanada,taciz tecavüz cinayet adanada bu adana nasıl bir memleket ya!!!
ahlaksızlar
Aile çocuğunu suistimal ediyor okula göndermeyip bir nevi çalıştırıyor sayılıyor. Onları da sorgulasınlar ...
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