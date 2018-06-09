Mengen'de 2 ev, alev alev yandı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde fırından çıkan yangında kardeşlere ait 2 ev, kullanılamaz hale geldi. Mengen'e bağlı Pazarköy köyünde dün gece saatlerinde, iddiaya göre, Satılmış Ertürk'ün 2 katlı evinin alt katındaki İsmail Hakkı Kaya’nın işlettiği ekmek fırınının bacasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki Satılmış Ertürk’ün kardeşi Sadık Ertürk'e ait 2 katlı eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mengen, Yeniçağa, Gerede belediyeleri itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, her iki ev de kullanılmaz hale geldi.
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