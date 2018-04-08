Menşei belli olmayan 3 ton yağ ele geçirildi

İlçe genelinde denetim ve kontrollerini arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimler sonunda bir iş yerinde menşei belli olmayan 3 ton yağ ele geçirdi.
Vatandaşın sağlığı için 7/24 esasına göre çalışan Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve polis ekipleri ile birlikte yaptığı denetim sırasında merdiven altı imalat yaptığı tespit edilen bir iş yerinde 3 ton menşeyi belli olmayan yağ ele geçirdi. Yağlara el konulurken, iş yeri kapatılıp, sahibine de idari ceza işlemi uygulandı.
"Vatandaşın sağlığını hiçe saydırmayız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ele geçirilen yağ ile bilgi vererek, vatandaşın sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirtti. Tahmazoğlu, "Belediyemizin zabıta ekipleri her zaman vatandaşın sağlığını ön planda tutmaktadır. Bu prensipler doğrultusunda ekiplerimiz ilçe genelinde sürekli olarak denetim yapmaktalar. Son olarak bir iş yerinde yapılan denetim sonrasında vatandaşlara satılmak üzere olan ve ne olduğu belli olmayan merdiven altı yağ üretim yerinde 3 ton yağ ele geçirildi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu tür iş yerlerine göz açtırmayacağız" dedi.
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