HABER

Merada çocukların kanlı şakası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D.İ.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D.İ. (14) ile arkadaşı A.Ş. (13) merada hayvan otlatırken tüfekle oynayıp şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, A.Ş.’nin elinde boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu D.İ. başından yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil ekipleri D.İ.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan çocuk ambulans ile engebeli yollar aşılarak ambulans helikoptere götürüldü. Yaralı çocuk, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
D.İ. buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.