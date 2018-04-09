Merada çocukların kanlı şakası

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D.İ. (14) ile arkadaşı A.Ş. (13) merada hayvan otlatırken tüfekle oynayıp şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, A.Ş.’nin elinde boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu D.İ. başından yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil ekipleri D.İ.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan çocuk ambulans ile engebeli yollar aşılarak ambulans helikoptere götürüldü. Yaralı çocuk, ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
D.İ. buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
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