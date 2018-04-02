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Merakı ölümüne sebep oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafik kazasına bakmak için merakla iş yerinden dışarıya çıkan vatandaşa otomobil çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafik kazasına bakmak için merakla iş yerinden dışarıya çıkan vatandaşa otomobil çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1018. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali B. idaresindeki 34 UU 4579 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 NE 2112 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın meydana geldiği sırada iş yerinde oturan Ömer E., yaşanan gürültüyü merak ederek hızlıca dışarı çıktı. İş yerinden çıkarak trafik kazasının yaşandığı yere doğru bakan Ömer E.’ye hafif ticari aracın çarptığı park halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan Ömer E. yaralandı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer E., Kocaeli Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merakı ölümüne sebep oluyordu

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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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Merakı ölümüne sebep oluyordu

Merakı ölümüne sebep oluyordu
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