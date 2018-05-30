Meraklılar seyretti, yaralılara alışverişe çıkan sağlıkçı müdahale etti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların etrafında toplanan onlarca kişi cep telefonları ile çekim yaparken, bu sırada alışverişe çıkan sağlık görevlisi Fatma N., kalabalığın arasına girip yaralılara müdahale etti.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen toplu taşıma araçlarının geçiş güzergahında ilerleyen İsmail Yeşil ile Suriyeli Salih Abut'un kullandığı iki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen her iki motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada Suriyeli Salih Abut'un kullandığı motosikletinde iftarlık için taşıdığı et, tatlı poşetleri ise yola saçıldı. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan kazada yolda yatan 2 yaralının etrafını onlarca meraklı kişi sardı. Cep telefonuyla yaralıları kaydeden meraklılar, bir süre olay yerine 112 sağlık ekiplerinin gelmesi için bekledi. Bu sırada etraflarını saran ve hava almakta güçlük çeken yaralıları fark eden Fatma N., toplanan kalabalığın arasına girip yaralılara yardım etmeye çalıştı. Eşiyle alışverişe çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen genç kadın, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara tampon yapıp, 112 ekiplerinin gelmesini bekledi. Onlarca kişinin meraklı gözle izlediği kazada yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sedyeye alınıp ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.