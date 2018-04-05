Merasim Sokak saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Merasim Sokak'ta bombalı terör saldırısı ile ilgili görülen davada mütalaasını açıklayan Savcı, 9 sanığın 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 8 sanığın da 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyen Savcı, bir sanığın beraatini talep etti. Firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılması istendi.
Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen, 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan'ın 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan' ve 'Nitelikli kasten öldürme' suçlarından 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, söz konusu sanıkların, ayrıca, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Patlayıcı maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve nakletme' suçlarından toplam bin 708'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
8 SANIK İÇİN 28'ŞER YIL İSTEDİ
Savcı Manga, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan ve Uğur Yüce'nin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 28'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanık Murat Karacan'ın beraatini isterken, firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep etti.
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