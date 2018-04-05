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Merasim Sokak’taki terör saldırısında esas hakkındaki mütalaa açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:05 | Son Güncelleme

Ankara Merasim Sokak’taki bombalı terör saldırısına ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanığın 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ankara Merasim Sokak’taki bombalı terör saldırısına ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanığın 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, 1 sanığın beraatini, firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.
Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 708’er yıla kadar hapis istemi
Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan’ın "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan" 1, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ise 29’ar kez olmak üzere toplam 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, söz konusu sanıkların ayrıca "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 700 yıl, "patlayıcı maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve nakletme" suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplam bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Savcı, sanıklar Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Hüseyin Gökduman, Turgut Kahraman, İsmail İpar, Metin Cura, Hasan Avsan ve Uğur Yüce’ye "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıla kadar, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıla kadar olmak üzere toplam 28’er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık Murat Karacan’ın beraatini isterken, firari durumdaki 50 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesini istedi.
Duruşma, verilen öğle arasının ardından devam edecek.

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