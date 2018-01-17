Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan gelen sesler üzerine aşağı indi. Bir kadın ile erkeği binadan çıkarken gören apartman sakinleri, merdiven altındaki boşlukta ise parçalanmış cenin bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, sokak üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kadının düşük yaptıktan sonra erkek arkadaşıyla kaçtığı üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)