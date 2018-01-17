HABER

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğunda parçalanmış cenin bulundu. Polis, koşarak apartmandan çıktığı görülen kadın ve erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan gelen sesler üzerine aşağı indi. Bir kadın ile erkeği binadan çıkarken gören apartman sakinleri, merdiven altındaki boşlukta ise parçalanmış cenin bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, sokak üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mezarlık duvarının dibinde cenin bulundu

Kadının düşük yaptıktan sonra erkek arkadaşıyla kaçtığı üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Sulama kanalında poşet içinde cenin bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ cenin Çerkezköy

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! İşte o anlar

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! İşte o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.