Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan gelen sesler üzerine aşağı indi. Bir kadın ile erkeği binadan çıkarken gören apartman sakinleri, merdiven altındaki boşlukta ise parçalanmış cenin bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, sokak üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Kadının düşük yaptıktan sonra erkek arkadaşıyla kaçtığı üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması
Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü
Canlı yayında dayak olayında yeni gelişme
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
Merkel'i gören tanıyamıyor! Tam bir photoshop harikası!
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Son dakika! Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan kritik ziyaret
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 2 yorum