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Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 10:28 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğunda parçalanmış cenin bulundu. Polis, koşarak apartmandan çıktığı görülen kadın ve erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak'taki bir apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan gelen sesler üzerine aşağı indi. Bir kadın ile erkeği binadan çıkarken gören apartman sakinleri, merdiven altındaki boşlukta ise parçalanmış cenin bulunca polise haber verdi. Gelen ekipler, sokak üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mezarlık duvarının dibinde cenin bulundu

Kadının düşük yaptıktan sonra erkek arkadaşıyla kaçtığı üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Sulama kanalında poşet içinde cenin bulundu
Adana çöplüğünde 26 cenin bulundu
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ceset Tekirdağ merdiven cenin Çerkezköy

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah cezanısı versin pislikler
hayatiniz bacak arasi beyniniz belden asagi ruhunuz seytana teslim yaziklar olsun sizin gibi mahlukata
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