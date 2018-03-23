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MERFEST'in 3 ayrı dalda verilen ödülleri açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

 MERSİN Uluslararası Müzik Festivali (MERFEST) kapsamında üç ayrı dalda verilen ödüllerin sahipleri açıklandı.

MERFEST'in 3 ayrı dalda verilen ödülleri açıklandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali (MERFEST) kapsamında üç ayrı dalda verilen ödüllerin sahipleri açıklandı.
Sanat Yönetmenliği’ni Erdoğan Şanal’ın, Sanat Danışma Kurulu üyeliklerini Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı’nın ve Remzi Buharalı’nın yaptığı 17. MERFEST'de, Devlet Sanatçısı Suna Kan 'Festival Sanat Ödülü’ne; Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 'Festival Kent Ödülü’ne ve 'Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü'ne de halen Manhattan School of Music’te tam burslu olarak öğrenim hayatına devam Yiğit Karataş layık görüldü.
Festival Ödülleri, 14 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış konseri öncesi sahiplerine verileceğini belirten MERFEST Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "17 yıldır dağıttığımız ödüllerle saygıdeğer pek çok sanatçımızın ismini Mersin’e taşımış, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Bu kez de kültürümüzün dev ismi keman sanatçısı Sayın Suna Kan ve yüz yılı aşkın ömrüne yüzlerce değerli çalışma sığdırarak hepimize rol model olan Sayın Muazzez İlmiye Çığ’a sanat ve kent ödüllerini verirken, Mersin’de yetişmiş ve başarılarıyla dünya çapında adından söz edilen Yiğit Karataş, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ne değer bulunmuştur. Saygın adlarını güzel Mersin’imize taşımış olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz" dedi.

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MERFEST'in 3 ayrı dalda verilen ödülleri açıklandıMERFEST'in 3 ayrı dalda verilen ödülleri açıklandı

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