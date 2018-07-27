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Meriç Nehri'nde çocuk cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri üzerinde çalılara takılı erkek çocuk cesedi bulundu.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri üzerinde çalılara takılı erkek çocuk cesedi bulundu. Cesedin, bir hafta önce ailesiyle Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri botun batması sonucu kaybolan Ahmet Esat Akçabay (6) olduğu üzerinde duruluyor.
Uzunköprü'ye bağlı Çakmak köyü Balıklıgöl mevkiindeki Meriç Nehri kenarında çalılara takılmış erkek çocuk cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gündür suda olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cesedin, FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan Murat Akçabay'ın (36), Yunanistan'a kaçmak isterken Elçili köyünde devrilen botta bulunan oğlu Ahmet Esat Akçabay olduğu üzerinde duruluyor.
FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan Murat Akçabay, eşi Hatice Akçabay, çocukları Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras ile Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri bot 20 Temmuz günü Meriç Nehri'nde devrilmişti. Murat Akçabay yanındaki 2 yabancı uyruklu klavuz ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ile birlikte Yunanistan'a geçerken, devrilen botta kaybolan eşi Hatice Akçabay ile oğlu Bekir Aras'ın (1) cansız bedenlerine aynı gün ulaşılmıştı. Ardından Mesut Akçabay ve Ahmet Esat Akçabay'ın aranmasına ise devam edilmişti.

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