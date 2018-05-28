Meriç Nehri'nde, hamile kadın ve kız çocuğunun cesetleri bulundu

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki Meriç Nehri'nin farklı noktalarında 30- 35 yaşlarında hamile bir kadın ile 8-10 yaşlarında kız çocuğuna ait cesetler bulundu.
İlçeye bağlı Eski köydeki Meriç Nehri kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 8-10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.
İlçeye bağlı Gemici köyündeki Meriç Nehri içerisinde ise suyun çekilmesiyle oluşan adacıkta, kimliği tespit edilemeyen, 30-35 yaşlarında ve yaklaşık 5 gündür suyun içinde olduğu değerlendirilen hamile bir kadına ait ceset bulundu.
Cesetler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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