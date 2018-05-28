HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meriç Nehri'nde, hamile kadın ve kız çocuğunun cesetleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki Meriç Nehri'nin farklı noktalarında 30- 35 yaşlarında hamile bir kadın ile 8-10 yaşlarında kız çocuğuna ait cesetler bulundu.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki Meriç Nehri'nin farklı noktalarında 30- 35 yaşlarında hamile bir kadın ile 8-10 yaşlarında kız çocuğuna ait cesetler bulundu.
İlçeye bağlı Eski köydeki Meriç Nehri kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 8-10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.
İlçeye bağlı Gemici köyündeki Meriç Nehri içerisinde ise suyun çekilmesiyle oluşan adacıkta, kimliği tespit edilemeyen, 30-35 yaşlarında ve yaklaşık 5 gündür suyun içinde olduğu değerlendirilen hamile bir kadına ait ceset bulundu.
Cesetler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
ABD'li bir kişi otel odasında ölü bulunduABD'li bir kişi otel odasında ölü bulundu
Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor (2)Ayvalık’ta batan tekne bulundu, kayıp 4 kişi aranıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.