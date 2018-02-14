HABER

Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bottaki kişilere kılavuzluk yaparak Yunanistan sınırına getirdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 3 şüpheliden Seyid Adnan(29) ve Muhammed Ali (29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler Ali ve Adnan 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahkemede tutuklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan Pakistan uyruklu Muhammed Ali ve Seyid Adnan, botta bulunan FETÖ şüphelilerini Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'ne kadar getirdiklerini kabul etti. Ancak botun devrilmesinde kendilerini suçu olmadığını ifade eden kılavuzlar, "Bizim bir suçumuz yok, bota müdahale etmedik" dedi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu.

Meriç Nehri'nde kaybolan diğer kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.