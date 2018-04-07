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Merkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap (29), memleketi Kırklareli'nin merkez nüfusu 900 olan Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Merkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KOFÇAZ(Kırklareli),(DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap (29), memleketi Kırklareli'nin merkez nüfusu 900 olan Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan Kıymet Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada" diye gözyaşı döktü.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesi, dün gece düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine oradan da karayoluyla Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sabah hastaneden alınan şehit Anıl Yalap'ın cenazesi baba ocağı olan Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyüne getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze tören için Kofçaz Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, 5'ni Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsonmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehidin annesi Kıymet, babası Elmas, kardeşleri Kemal ve Nuri ile binlerce kişi katıldı.
"YETİM BIRAKMAMAK İÇİN SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ"
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Çukurca'da şehit olan Anıl Yalap'ın 2 yıl önce asker olduğunu ve şehit olabileceği düşünerek sevgilisini bıraktığını söyledi. Müftü Demirtaş, "Dün şehit ailemizi ziyaret ettim. Burada bana yaralı olduğu halde şehit arkadaşlarına ihanetlik olmasın diye geri döndüğünü ve sevgilisini, çocukları olduğunda yetim kalmasını istemediğini bıraktığını söylediler" diye konuştu. Cami bahçesine tekerlekli sedye ile gelen şehit annesi Kıymet Yalap, taziyeleri kabul ettikten sonra oğlunun tabutuna sarıldı. Tabutun önündeki fotoğrafını öpen anne Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada?" diye gözyaşları döktü.
ŞEHİDİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI
Kofçaz Merkez Camii'nde Milli Bakanı Yılmaz'ın da katıldığı öğle namazının ardından şehit Anıl Yalap'ın cenazesi omuzlarda cenaze aracına taşındı. Ardından askeri bando eşliğinde şehit Anıl Yalap Tastepe köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Merkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladıMerkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladıMerkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladıMerkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladı

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