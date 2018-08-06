HABER

Mermer ocağında tiner kazanı patladı: Kardeş 2 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, mermer ocağındaki tiner kazanının patlaması sonucu kardeş 2 işçi yaralandı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, mermer ocağındaki tiner kazanının patlaması sonucu kardeş 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde meydana geldi. Mermer ocağında bulunan tiner kazanı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada ocakta bulanan işçilerden Mustafa Yaren (26) ve Şükrü Yaren (38) isimli kardeşler yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı işçileri ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Özel dedektiflik şirketi sahibi, intihar ettiÖzel dedektiflik şirketi sahibi, intihar etti
Van'da 2 kilo eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiVan'da 2 kilo eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.