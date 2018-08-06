Mermer ocağında tiner kazanı patladı: Kardeş 2 işçi yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, mermer ocağındaki tiner kazanının patlaması sonucu kardeş 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde meydana geldi. Mermer ocağında bulunan tiner kazanı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada ocakta bulanan işçilerden Mustafa Yaren (26) ve Şükrü Yaren (38) isimli kardeşler yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı işçileri ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

