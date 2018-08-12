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Mermer ocağında üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı mermer ocağından üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen Muammer Bayat (34), yaşamını yitirdi.

Mermer ocağında üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen işçi öldü

SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı mermer ocağından üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen Muammer Bayat (34), yaşamını yitirdi.
Seydikemer'in kırsal Yayla Gökben Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Muammer Bayat, bugün saat 16.00 sıralarında, mermer keserken, üst kısımlardan 2 tonluk bir kaya parçası üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kepçe yardımıyla kayanın altından çıkarılan Bayat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayat'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, Jandarma, Bayat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Mermer ocağında üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen işçi öldüMermer ocağında üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen işçi öldüMermer ocağında üzerine 2 tonluk kaya parçası düşen işçi öldü

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