Mermer ocağında üzerine taş düşen işçi öldü

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da mermer ocağında üzerine taş düşen işçi Bayram Ali Özel (45), yaşamını yitirdi.
Olay, dün Demre ilçesindeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta rok (hidrolik kaya delici) ustası olarak çalışan Bayram Ali Özel'in üzerine, çalıştığı sırada taş düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özel, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Özel, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bayram Ali Özel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.
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