Mersin Adliyesi önünde gerginlik

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araçla oy pusulalarını adliye dışına çıkarıldığını iddia eden bir grup HDP’li ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı.
Sandıkların kapanmasının ardından kent genelindeki oy pusulalarının Mersin Adliyesi’ne sevkine başlandı. Bu sırada adliye önünde toplanan bir grup HDP’li, buraya getirilen oyların sivil bir araçla başka bir yere nakledildiğini öne sürdü. Slogan atmaya başlayan grupla güvenlik güçleri arasında kısa bir tartışma yaşandı. Gerginlik büyümeden önlendi. HDP’li grubun bekleyişi sürerken, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
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