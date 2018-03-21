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Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi Havva Dağ hayatını kaybetti.

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ’a (69) çarptı.

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İHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Anamur motor kazası şehit annesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ben sahsen sevindim.
@yeni_ortadogu savcılığa suç duyurusu yapıyorum.Bu yorumu yazan haini ip adresinden bulun tutuklayın..
senin vijdanına tüküreyim öl bizde sana üzülmeyelim
neye sevindin hayırdır
şahsen mi hangi şahsınla bir de insandan sayıyor kendini orrrman çocukları
umarım senin annenin başına böyle birşey gelmez geldiğinde biz senin gibi demeyiz çünkü anneler kutsaldır muhtemelen senin mayanda bi bozukluk var ki böyle bi laf ediyorsun yazıklar olsun senin insanlığına
mersinde pkk artıkları kasıtlı olarak insanlara carpmaya başladı gözümüz üzerlerinde geliyoruz..
gelmek mi? sen bir doktora görün önce
Bunu yapan insan olamaz, ne acı bir görüntü :( Allah rahmet eylesin, sevdiklerine sabırlar diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok çok üzücü bir olay.
bu vaka özellikle mersin bölgesinde cok yoğunlaştı yetkililer bu konuda bir an önce önlem almalılar...
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