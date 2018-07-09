HABER

Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerekleştirilen operasyonda, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisindeki TIR'da, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerekleştirilen operasyonda, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisindeki TIR'da, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisine operasyon yaptı. Gemide, Hollanda'dan polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer adlı kimyasal madde yüklendiği bildirilen TIR, x-ray taramasından geçirildi. Taramada, TIR'da şüpheli yoğunluk belirlendi. Gemiden indirilen ve riskli değerlendirilen kimyasal madde taşıyan TIR'ı, ekipler incelemeye aldı.
420 MİLYON LİRALIK EROİN ÜRETECEKLERDİ
Gümrük Muhafaza ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, TIR'ın dorsesindeki plastik bidonların içinde, beyan edilen madde yerine, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit maddesi olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen asetik anhidrit ile üretilecek eroinin değerinin ise 420 milyon TL olduğu bildirildi.
TIR'a el konulurken, sürücü Y.Ç., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildiMersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildiMersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildiMersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp
Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktıBilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

İlginizi Çekebilir

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.