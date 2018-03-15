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Mersin merkezli 13 ilde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin, Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.
Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 11 kişinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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