HABER

Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock"u fiili olarak kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock"u fiili olarak kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin’in de aralarında bulunduğu 13 ilde fiili olarak örgütün gizli haberleşme programı olan ’Bylock’u kullanan 23 kişi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Uçurumda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’te terör operasyonu

Alışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardı

Alışverişe dalan kadınların çantalarını çalıyorlardı

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Alarmını köpük sıkarak susturmaya çalıştıkları ATM’yi soymaya kalktılar

Alarmını köpük sıkarak susturmaya çalıştıkları ATM’yi soymaya kalktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.