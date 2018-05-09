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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 22 eski polise gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, emekli ve ihraç polislerden oluşan 22 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, emekli ve ihraç polislerden oluşan 22 şüpheli gözaltına alındı.
​Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü'nce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ele geçirilen dijital veri içerisinde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen görevden uzaklaştırılan emekli ve ihraç polislerden oluşan 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Mersin merkez, Adana, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'da yapılan operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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