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Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün askeri yapılanma mahrem imamı ve Hatay il imamının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün askeri yapılanma mahrem imamı ve Hatay il imamının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY yapılanmasını açığa çıkarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Aksaray ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Tarsus ilçe imamı A.Ö., Hatay il imamı C.D., ve askeri yapılanmasının mahrem imamı A.N.'nin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve talimatla Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları belirlendi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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