Mersin polisinden kaçak akaryakıt operasonu

Mersin polisinin bir oto yıkama dükkanında yaptığı aramada, fiber glas tanklar içerisinde bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında arama yaptı. Aramada fiber glas tanklar içerisine konulmuş bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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