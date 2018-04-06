Mersin polisinden şehitlik ziyareti

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikteki etkinliğe katılan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Allah’a çok şükür ki, toprağı için, bayrağı için, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette, Kur’an-ı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şahne, burada yaptığı açıklamada, "Allah’a çok şükür ki, toprağı için, bayrağı için, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu. Bayrağımız onun için bayrak oldu. İslam onun için yer yüzünde hakim oldu. Allah, vatan için ölmeyi göze alacak evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda gazi olanlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Teşkilat mensuplarımıza ve teşkilatımızdan emekli olanlara da mutlu huzurlu bir ömür diliyorum. Vatanımız, milletimiz var olsun. Allah nice 173 yıllar nasip eylesin" diye konuştu.