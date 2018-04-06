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Mersin Uluslararası Müzik Festivaline müzikal tanıtım

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

MERSİN Polifonik Korolar Derneği, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne müzikal bir tanıtım yaptı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Polifonik Korolar Derneği, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne müzikal bir tanıtım yaptı. Bu haftaki çalışmasını, kentin en işlek bölgelerinden olan Forum Alışveriş Merkezi'ne taşıyan Polifonik Korolar Derneği'ne bağlı Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu, verdiği mini konser ile festivalin tanıtımını yaptı. İlk olarak Atıf Yılmaz Meydanı'nda toplanan koro, vatandaşların meraklı bakışları altında çalışmalarına başladı. Ardından şarkılar söyleyen koro, vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Koro sayesinde meydana toplanan vatandaşlara, festivalin programının yazılı olduğu broşürler dağıtıldı. Ardından alışveriş merkezi içerisinde marşlar söyleyerek yürüyen koro, meraklı vatandaşların arasında ilerledi. Festivalin tanıtımının müzikal bir şekilde yapıldığı programa, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Son olarak Sanatçılar Meydanı'nda şarkı söyleyen koro, burada festivalin duyurusunu yaptı. Festivalin 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını söyleyen Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "Mersin'de festival kapsamında 38 koroyu ağırlayacağız. Hem kültür merkezinde, hem de meydanlarda koroları sizlerle buluşturacağız. Festival, harikulade programlarla sürecek. Bu festival halkın festivalidir. Türkiye'de tektir böyle bir festival. Fiyatları çok aşağı tutulmuş, sinema biletinden bile daha ucuz olan bir festivaldir. Herkes gelebilsin diye, herkes çok seslilikle festivalde buluşsun diye. Çünkü bu çok önemli" dedi. Koro, etkinliğin ardndan alkışlar eşliğinde dağıldı.

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