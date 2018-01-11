Mersin'de 164 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir TIR'ın gizli bölmelerine 32 paket halinde saklanan 164 kilo 490 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü istihbarat çalışması sonuç verdi. Ekipler yaptıkları çalışmada Diyarbakır'dan İzmir plakalı bir araçla Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu geleceğini, Ankara plakalı bir aracın öncülük yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler plakasını belirlediği araçları Adana'dan itibaren takibe aldı. Mersin'e gelen araçlar merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan Çukurova Fabrikası önünde durdurularak sürücüleri M.Ö. ve H.Y., gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ankara plakalı araçta önce polisler arama yaptı. Elle yapılan aramada bir şey çıkmayınca bu kez de narkotik arama köpeği tarafından yapıldı. Aracın dorse kısmındaki gizli bölmede 32 paket halinde 164 kilo 490 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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