HABER

Mersin'de 173 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği yönünde bilgi alan ekipler, Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Burada yapılan aramada, streç filmlere sarılı 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. 22 Mart'ta Trabzon'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın isminin verildiği operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.