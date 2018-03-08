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Mersin’de 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde E.E.

Mersin’de 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde E.E. adlı şahsın iş yeri ve deposunda arama yaptı. Maliye ekipleriyle birlikte yapılan aramada, bidonlar içerisinde 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri ve deposu mühürlendi.

Mersin’de 2 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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