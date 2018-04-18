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Mersin’de 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

Mersin’de düzenlenen operasyonda 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu W.A.

Mersin’de 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin’de düzenlenen operasyonda 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu W.A. isimli şahısın gümrük kaçağı sigara sattığını belirledi. Bunun üzerine şahsın bulunduğu yerde arama yapan ekipler, çeşitli markalarda 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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