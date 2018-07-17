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Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

CAN KAYBI YOK Mersin'de çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)

CAN KAYBI YOK
Mersin'de çöken 2 katlı binada arama kurtarma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Çöken binanın odun deposu olarak kullanıldığını belirten Kiremithane Mahalle Muhtarı Ali Gülgen, "Bina odun deposu olarak kullanılıyordu. Buranın 2 aydır yıkım kararı çıkmıştı. Dün odunları boşalttılar. Bugün de sabah belediye aradı, saat 13.30'da gelip burayı yıkacağını söyledi. Biz TEDAŞ ve MESKİ ile görüşüp elektrik ve suyu kestirdik. Saat 13.30'u beklerken, 11.30 civarında da metruk bina kendiliğinden çöktü" dedi.
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)

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