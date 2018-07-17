Mersin'de 2 katlı bina çöktü (3)

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kullanılmayan 2 katlı bir bina çöktü. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten çöktü. İçinde kimsenin olup olmadığı bilinmeyen binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevliler yıkıntıların içinde kimsenin olup olmadığını araştırıyor.

