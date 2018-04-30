Mersin'de 24 kilo eroin ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 24 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu belirlediği merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 24 kilogram 150 gram eroin, 8 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
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