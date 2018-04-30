HABER

Mersin'de 24 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 24 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.

MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, düzenlediği operasyonda 24 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu belirlediği merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 24 kilogram 150 gram eroin, 8 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!
Meral Akşener'den suikast açıklamasıMeral Akşener'den suikast açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.