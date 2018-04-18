Mersin’de 3 bin sahte parfüm ele geçirildi

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada 3 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir istihbarat sonucunda sürücülüğünü M.A.A. isimli şahsın yaptığı otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 2 bin 250 adet 50’lik, 730 adet 5’lik değişik markalarda sahte parfüm ele geçirildi. Şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 20 şişe değişik marka ve ebatlarda sahte parfüm ele geçirildi.
Operasyonda M.A.A. ile birlikte H.K. ve D.A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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