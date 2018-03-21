HABER

Mersin’de 31 koyun zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde otlanan 31 koyun zehirlendi.Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi’nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otlanan 31 koyun zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi’nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı. Bir süre sonra 31 koyun can çekişmeye başladı. Koyunların sahipleri Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz tarafından hayvanlar telef olmaması için kesildi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve kesilen hayvanlardan numune alındı.
Koyunların sahibi Ramazan Marhan, hayvanların birden titrediğini, neden böyle olduğunu anlamadığını belirterek, "1-2 dakika içinde oldu. Büyük ihtimalle ota atılan ya da zehirli tankerlerin yıkandığı yerlerde otlanmasından kaynaklandı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yapacağı tahlillerin sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.