Mersin’de 360 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde durdurulan bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 360 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’de imal edilen sahte içkilerin Silifke ilçesindeki işletmelerde satılarak piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ilçeye bağlı Atakent Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yiyecek kolilerinin arasına gizlenmiş halde 360 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.