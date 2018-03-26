HABER

Mersin’de 360 şişe sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:54 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde durdurulan bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 360 şişe sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’de imal edilen sahte içkilerin Silifke ilçesindeki işletmelerde satılarak piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Mersin’de 360 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde durdurulan bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 360 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’de imal edilen sahte içkilerin Silifke ilçesindeki işletmelerde satılarak piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ilçeye bağlı Atakent Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yiyecek kolilerinin arasına gizlenmiş halde 360 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.