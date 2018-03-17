Mersin’de 4 hırsız kamera görüntülerinden belirlenerek yakalandı

Mersin’de iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de çeşitli tarihlerde iki market ile bir fabrikada hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan bölgelerde çalışma başlattı. Bölgedeki ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yürüyüşleri ve hareketlerinden hırsızlık zanlılarını belirledi. Televizyon, çelik kasa içerisinden 6 çeyrek altın ve marketlerden sigara çalan hırsızlar, polisin yaptığı başarılı operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan F.K., E.A., S.S.Ç. ve M.E.’nin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet farklı markalarda sigara, demir kesme makası, levye, eldiven, maske, tornavida, çekiç, pense ve boru anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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